"Усик оставит Руиса в дураках. И даже Уайлдера": предсказания последней жертвы украинца

Британец Беллью, нокаутированный Усиком, предрекает ему серию триумфов в супертяжах: "Потому что он не устает"

В последнем бою Усик нокаутировал Беллью. Фото: Getty Images

Известный британский боксер Тони Беллью, проигравший в прошлом году Александру Усику нокаутом бой за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, поделился своими ожиданиями от выступлений украинского бойца в самом престижном – супертяжелом дивизионе. Дебютировать в нем Усик должен был еще 25 мая, однако из-за разрыва бицепса у Александра, его дебютный выход в хэвивейте откладывается на осень.

"Усик – особенный, лучший из тех, против кого я дрался, – признался британец Тони Беллью. – Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, а затем проиграл. Он просто не устает, это боксер элитного уровня. Он - один из немногих, кто является элитным боксером, как Альварес и Ломаченко. Я не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема Усика - его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, Александр оставит его в дураках. Но, может быть, некоторые парни будут слишком большими для него".

"Я думаю, Усик оставит в дураках и Уайлдера. Но такие парни, как Ортис и Джошуа, могут дать ему бой", – заключил Тони Беллью.

Смотрите видео одной из последних тренировок супертяжа Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Отметим, что далеко не все разделяют оптимизм Тони Белью относительно карьеры Александра Усика в супертяжах. Как мы писали ранее, Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы. "Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?", "Чот ты медленный стал", – пишут подписчики Александра Усика в Instagram.

В свою очередь, другой британец Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100 процентов, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Усик не большой панчер", – считает Хэй.

Смотрите, как выглядит трапеза Усика

Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

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