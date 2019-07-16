Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Усик оставит Руиса в дураках. И даже Уайлдера": предсказания последней жертвы украинца

16 июля, 12:13

Британец Беллью, нокаутированный Усиком, предрекает ему серию триумфов в супертяжах: "Потому что он не устает"

В последнем бою Усик нокаутировал Беллью
В последнем бою Усик нокаутировал Беллью. Фото: Getty Images

Известный британский боксер Тони Беллью, проигравший в прошлом году Александру Усику нокаутом бой за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, поделился своими ожиданиями от выступлений украинского бойца в самом престижном – супертяжелом дивизионе. Дебютировать в нем Усик должен был еще 25 мая, однако из-за разрыва бицепса у Александра, его дебютный выход в хэвивейте откладывается на осень.

"Усик – особенный, лучший из тех, против кого я дрался, – признался британец Тони Беллью. – Больше всего меня сломило то, что я вел семь раундов, а затем проиграл. Он просто не устает, это боксер элитного уровня. Он - один из немногих, кто является элитным боксером, как Альварес и Ломаченко. Я не вижу никого, кто сможет его побить. Единственная проблема Усика - его размеры. Но если он выйдет завтра против Руиса, то, уверен, Александр оставит его в дураках. Но, может быть, некоторые парни будут слишком большими для него".

"Я думаю, Усик оставит в дураках и Уайлдера. Но такие парни, как Ортис и Джошуа, могут дать ему бой", – заключил Тони  Беллью. 

Смотрите видео одной из последних тренировок супертяжа Усика


Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Отметим, что далеко не все разделяют оптимизм Тони Белью относительно карьеры Александра Усика в супертяжах. Как мы писали ранее, Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы. "Сань, мне кажется, или ты потерял скорость?", "Чот ты медленный стал", – пишут подписчики Александра Усика в Instagram.

В свою очередь, другой британец Дэвид Хэй сомневается, что Усику хватит силы удара для нокаута в супертяжелом весе. "Даже если его рука будет идеальна на 100 процентов, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Усик не большой панчер", – считает Хэй.

Смотрите, как выглядит трапеза Усика


Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Александр Усик, Тони Беллью

Вы сейчас просматриваете новость " "Усик оставит Руиса в дураках. И даже Уайлдера": предсказания последней жертвы украинца". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть популярные украинские спортсмены в пожилом возрасте: смотрите "состаренные" фото

Сегодня, 09:18

Мы в шутку "состарили" самых популярных украинских спортсменов: от Ломаченко до Лунина

Александр Гвоздик встретится с россиянином в бою за два чемпионских титула – источник

Сегодня, 11:09

Бой между Гвоздиком и Бетарбиевым запланирован на осень этого года

6 привычек, которые программируют на бедность

Диета по группе крови: охотничья первая

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Сколько заработал и.о. главы СБУ Баканов

"Почему украинцы становятся беднее при условии роста экономики?"

С ростом пенсий и зарплат: Гройсман рассказал о бюджете-2020

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Гройсман поручил подготовить цены на тепло и горячую воду

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:52

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:43

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон

13 июля, 16:42

В финале юниорского Уимблдона украинка Дарья Снигур обыграла в двух сетах американку Алексу Ноэль

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь