Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином
Свой последний бой Усик провел против Тони Белью
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA.
Такое решение боксер объявил в своем Instagram.
"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", – сказал Усик.
К слову, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).
Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе. Следующий свой бой украинец проведет в супертяжелом весе.
Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.
Также сообщалось, что драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут.
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