Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью

Фото: instagram.com/usykaa.

Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c34/984/5c9c34984eb02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c34/984/5c9c34984eb02.jpg 2019-03-28T04:43:00+02:00 Бокс Свой последний бой Усик провел против Тони Белью

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA.

Такое решение боксер объявил в своем Instagram.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", – сказал Усик.

К слову, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе. Следующий свой бой украинец проведет в супертяжелом весе.

Как сообщалось ранее, Александр Усик превратился в человека-амфибию и обмыл премию спортсмена года.

Также сообщалось, что драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут.

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