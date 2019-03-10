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Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом

Сегодня, 14:35

Чемпион мира по боксу рассказал будущим священникам, когда применять физическую силу

Усик в Лавре. Фото news.church.ua
Усик в Лавре. Фото news.church.ua.
Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/502/3c6/5c85023c6f829.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/502/3c6/5c85023c6f829.png Бокс Чемпион мира по боксу рассказал будущим священникам, когда применять физическую силу

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик хотел бы стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, состоявшейся накануне. Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, Усик открыл студентам секрет - у него есть желание учиться в семинарии, и даже поинтересовался, нужно ли сдавать вступительные экзамены.

Кстати, экзамены обязательны. Как узнали "Сегодня", для поступления Усику придется сдать экзамены по таким предметам, как Священное писание Старого и Нового завета, церковная история, чтение по-церковнославянски и пение. Также Усику предстоит написать сочинение.

Фото news.church.ua

Отвечая на многочисленные вопросы воспитанников Киевской духовной академии и семинарии, боксер рассказал об искушениях, которые встречаются ему в профессиональной жизни и как он с ними пытается справиться, пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу не на ринге, а также поделился мыслями относительно воспитания детей (у боксера их трое).

Фото news.church.ua

Будущие священники совершили совместную молитву. А в конце встречи ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр поблагодарил чемпиона за содержательное общение и подарил издания духовной академии с публикациями студентов.

Как сообщалось ранее, перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело".

Также Усик расписался в паспорте фаната, и мы узнали, почем продают автографы украинского чемпиона.

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Тег бокс, Александр Усик

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Источник:

Информационно-просветительский отдел УПЦ

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