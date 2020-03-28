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"Усик перенесет свои навыки в новый вес": экс-чемпион мира похвалил украинского боксера

28 марта, 15:33

Максим Перепелица

Джозеф Паркер отметил, что Александр станет вызовом для супертяжеловесов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает, что Александр Усик способен стать серьезной боевой единицей в хэвивейте. Паркер призывает не делать глобальных выводов на основании одного поединка. Новозеландец убежден, что Усик будет выглядеть намного увереннее, когда адаптируется в хэвивейте.

"Я думаю, что Усик перенесет свои навыки в новый вес. Люди делают выводы, исходя из его первого поединка в супертяжелом дивизионе. В том бою Александр многому научился. Это не лучший поединок Усика. Это не было яркое выступление, которого все от него ждали. Однако Усик станет вызовом для супертяжеловесов, когда адаптируется. Усик – боец, с которым я сам желаю подраться. Я бы сразился с Усиком, Чисорой, Уайтом, Руисом, Джошуа или любым другим оппонентом", – сказал Джозеф Паркер

Кстати, Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

Смотрите, как Усика остановила полиция в Киеве:

Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Джозеф Паркер

Источник: Sky Sports

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