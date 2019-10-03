Усик поддержит Гвоздика в бою с россиянином

Александр отправится на поединок после своего боя

Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) посетит бой при участии Александра Гвоздика. Ранее мы писали, что соперник Усика чуть не "лег" от великана перед боем с украинцем.

Отметим, что чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе встретится с обладателем пояса IBF, россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

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"Большой бой скоро. Я лично поддержу моего друга", – написал Усик в Instagram.

Напомним, что объединительный поединок между украинцем и россиянином состоится в Филадельфии 18 октября. Сам же Усик свой следующий бой, дебютный в супертяжелом дивизионе, проведет 12 октября против голландца Тайрона Спонга.

Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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