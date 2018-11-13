Усик поднялся на второе место в рейтинге самых популярных украинских спортсменов в Instagram

Сегодня, 20:15

От первого места его отделяет более полумиллиона подписчиков

Александр Усик. Фото AFP
Александр Усик. Фото AFP

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поднялся на второе место среди украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram. Об этом сообщает Aredi.Agency. Напомни, 10 ноября Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде, а до этого проигрывал ему по очкам. Видеоповтор нокаута Усик – Беллью есть на нашем сайте.

На первой позиции остался еще один боксер чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), на третье место опустился футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко.

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Отметим, выше всего среди спортсменок находится теннисистка Элина Свитолина – она расположилась на пятом месте. Ранее украинка впервые в истории выиграла Итоговый турнир WTA и завершила сезона на четвертом месте в мировой классификации.

Ранее мы писали, что Александр Усик вышел на третье место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. Он опередил в списке Василия Ломаченко, который свой следующий бой проведет 8 декабря против обладателя титула WBO пуэрториканца Хосе Педрасы.
бокс, Instagram, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Зинченко

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XSport

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