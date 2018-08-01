Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине"

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик во время общения с журналистами в Киеве ответил на вопрос для интернет-канала кремлевского пропагандиста Анатоли Шария, как он относится к реакции украинских СМИ на бой в Москве. Ранее мы писали, что вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

"Анатолий красавчик, кстати. Я видел, как он там растыкивает их. Я вообще не реагирую на то, что говорят те люди, которые говорят плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень сильно благодарен. Вообще, пытаюсь не читать ничего, что пишут. У моих близких есть группа, где они скидывают все эти гадости. Там идет гон над всем этим. А реагировать на то, что какой-то деятель собирается сделать официальный запрос на то, чтобы я дал ему ответ на то, сколько зарабатываю, сколько налогов плачу, не собираюсь. Вы что с ума сходите? До того на Жана Беленюка напали. Предложил бы им собрать всех недовольных, тех, кому я не нравлюсь. Пусть выйдут все, буду один с ними драться. Мне кажется, белена просто их забирает. Они пьют белену и что-то с ними происходит. Прошу свой народ быть самосознательным. Во-первых, не смотреть телевизор вообще. Если его смотреть, все эти новости, голова вытекает. Недавно смотрел Крестный ход, посвященный 1030 летию крещения Руси. Кому мешает, что такое количество людей вышло молиться? Когда люди молятся, это хорошо, это великолепно, благодать приходит к нам, на всю страну. Что в этом плохого?", – заявил боксер.

Кстати, ранее друг и кум Усика Василий Ломаченко позвал на Крестный ход и вызвал бурю гнева в соцсетях.

Также боксер высказал свое мнение о скандировании фразы "Слава Украине", комментируя слова писательницы Ларисы Ницой, которая после боя с Гассиевым назвала Усика трусом. "Одно дело – уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать: "Слава Украине! Свободу украинцам – пленникам Кремля!" Мог так Усик сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак", – написала она в Facebook.

"Если бы выкрикивания, которые, скажем так, сидят у некоторых в голове, вернули мир в мою страну или подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, орал бы 24 часа в сутки", – сказал Усик.

Ранее Усик заявил, что ему не нужны государственные награды от Украины, он и так популярен у болельщиков.