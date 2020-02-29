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Усик похвастался фотографиями со звездной церемонии шоу-бизнеса

29 февраля, 14:49

Боксер сходил на церемонию "Золотая перчатка", но ни одного приза не добыл

Украинский боксер-профессионал Александр Усик вчера вечером засветился на церемонии "Золотая перчатка", которая прошла в загородном клубе под Киевом. Здесь награждали популярных украинских артистов, спортсменов и политиков в десяти провокационных номинациях. К слову, читайте, как Усик превратился в "бандита из 1990-х".

Вместе с Усиком на церемонии появились бывший боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, рекордсмен мира в прыжках с шестом и президент НОК Украины Сергей Бубка, экс-футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук. С ними Александр и сделал коллективное фото, подписав его:

"Выдающиеся украинские спортсмены – рекордсмен, олимпийский чемпион – Сергей Назарович Бубка, чемпион мира – Виталий Кличко, игрок сборной Украины и ФК Динамо Киев – Владислав Ващук и Я".

Интересно, что никто из этого квартета не получил награду ни в одной номинации. А от теннисистка Элина Свитолина победила в категории "Одна на сто". Правда, ни на одной фото ее не видно: вероятно, одесситки не было на церемонии. Хотя вчера она разместила в соцсетях фотографию из элитного киевского отеля.

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Читайте также: известны дата и место боя Усика с Чисорой.

Смотрите, как Усика останавливала украинская полиция

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спорт Виталий Кличко Владислав Ващук Сергей Бубка Элина Свитолина Александр Усик Золотая перчатка

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