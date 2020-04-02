"Усик пока не впечатлил": знаменитый боксер сомневается в успехе украинца в супертяжелом весе

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч сомневается в успешности украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец провел в новой весовой категории всего один бой и победил досрочно американца Чаза Уизерспуна.

"У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не является прирожденным супертяжеловесом. Также у него пока нет побед над известными именами. В первом бою в супертяжелом весе Александр боксировал с джорнименом и не сильно впечатлил меня. Он сделал все, что ему было нужно, однако оппонент Усика был незадачливым", – сказал Карл Фроч.

Напомним, что долгожданный бой украинца с Дереком Чисорой не состоится 23 мая. Также промоутереская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным.

Ранее стало известно, что российский тренер после шуток с Усиком по поводу коронавируса заразился опасным вирусом. Они вместе встречались в Лондоне. Тогда же Усик подшутил, что подхватил хэппивирус.

Смотрите необычную тренировку Усика:

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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