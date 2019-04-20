Усик показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами

Украинский боксер продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге

Александр Усик. Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик показал, как он готовится к дебюту в хэвивейте. Напомним, 25 мая в Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

Усик провел совместную тренировку с известным украинским штангистом Алексеем Торохтием, который выиграл "золото" Олимпиады-2012 в Лондоне в весе до 105 кг. Правда, недавно Торохтия отстранили от соревнований по подозрению в употреблении допинга, и он рискует потерять ту золотую медаль. После повторного анализа проб штангиста с лондонской Олимпиады в его образцах мочи обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

20 Апр 2019 в 1:52 PDT INSTAGRAM (@usykaa)

Во время совместной тренировки боксер Усик и штангист Торохтий поменялись ролями: Усик поднимал штангу, а Торохтий отрабатывал удар с правой. Кроме того, Александр Усик, подобно фокуснику, подбросил три монеты и, не дав им приземлиться, поймал их в воздухе все по очереди одной правой. Как говорится, ловкость рук и никакого мошеничества.

"Мир любит сильных! Провели совместную тренировку и обменялись олимпийским опытом с чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Торохтием!" – сделал запись о необычном занятии Усик у себя в Instagram.

Как сообщалось ранее, украинского начинающего супертяжа поставили в очередь: Энтони Джошуа рассказал, когда хотел бы встретиться с Усиком. При этом лидер супертяжелого дивизиона назвал возможный поединок с Александром грандиозным событием для мира бокса.

Бокс. Усик – Такам

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