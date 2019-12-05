Усик пообещал отомстить за друзей и завернуть недоброжелателей в клеенку

Украинский боксер обиделся на тех, кому не понравился его наряд в Монако

Это фото Усика вызвало недовольство некоторых подписчиков / Фото: Facebook

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик решил немного похулиганить в соцсетях. Несколько дней назад он побывал в Монако на вечере бокса и выставил в Instagram свое фото с друзьями в несколько нестандартном наряде. Недавно мы писали, что легендарный Холифилд нахваливает украинского чемпиона.

Под фото сразу стали множиться комментарии, и некоторые из них были далеко не приятными: "Усик похож на клоуна в этом прикиде", "А ваших размеров не было?", "Как те селяне приблатненные", "Саня, заправь рубашку!", "Ох и стиль… Колхоз сплошной. В соседнее село на дискотеку в самый раз!", "Как колхозники на танцы нарядились". И вот Усик не сдержался и высказал то, что накипело, полушутя-полусерьезно в видео:

"Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно — многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я. Так что держитесь, всем добра".

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А потом посоветовал недовольным писать ему в личные сообщения, но не обижаться, если он ответит резко. А одному подписчику Усик даже угрожал: "Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку, если будешь писать плохие вещи".

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