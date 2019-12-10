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"Усик попадает. Но не получает в ответ": Джошуа признался, что уже изучает украинца

10 декабря, 18:37

Аналитики считают Усика аутсайдером боя. Но Джошуа не жалеет в адрес Александра комплиментов

Джошуа vs Усик

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

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Энтони Джошуа, в минувшую субботу вернувший себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, признался, что уже изучает Александра Усика как своего возможного соперника по следующему поединку. Напомним, ранее Белью назвал Усика большой угрозой для Джошуа и Фьюри.

"Усик – выходец из прекрасной школы бокса, продукт этой восхитительной науки о том, как попадать в соперника и при этом не получить удары от него в ответ. Я изучаю Усика, поэтому знаю его слабые стороны и его козыри. Это – противостояние, которого я с нетерпением жду", – признался Энтони Джошуа

Видео: Reuters

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Отметим, что ранее Джошуа на словах уже согласился подраться с Усиком в ответ на заявление главы Всемирной боксерской организации, что бой британца с обязательным претендентом по линии WBO должен состояться не позднее 4 июня. "В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил Джошуа.

Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Также мы писали, что букмекеры уже назвали победителя боя Усик – Джошуа,хотя он еще и не утвержден. Украинцу дают больше шансов, чем поверженному в Саудовской Аравии Энди Руису, однако выигрыш прочат все-таки британцу.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа

Источники: Sky Sports , Сегодня|Спорт

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