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Усик пострадал от коронавируса: долгожданный бой украинца с Чисорой не состоится 23 мая

30 марта, 17:18

Елена Павлова

Также промоутереская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным

Второй бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе не состоится в запланированный срок из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней карантина. Напомним, что 23 мая в Лондоне крымский боец должен был встретиться с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Пока что поединок перенесен на неопределенный срок. Ранее мы писали, что коронавирус достал тренера Усика и он отреагировал жестким ударом с правой.

Отметим, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая. Также промоутереская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка — 4 июля.

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Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора

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Мы также сообщали, что назван боксер, который стал бы кошмаром для Усика. Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер знает боксера, который мог бы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном ринге.

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Источник: matchroomboxing

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