Усик пострадал от коронавируса: долгожданный бой украинца с Чисорой не состоится 23 мая

Также промоутереская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным

Второй бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе не состоится в запланированный срок из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней карантина. Напомним, что 23 мая в Лондоне крымский боец должен был встретиться с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Пока что поединок перенесен на неопределенный срок. Ранее мы писали, что коронавирус достал тренера Усика и он отреагировал жестким ударом с правой.

Отметим, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая. Также промоутереская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка — 4 июля.

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Александр Усик – Дерек Чисора

Мы также сообщали, что назван боксер, который стал бы кошмаром для Усика. Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер знает боксера, который мог бы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном ринге.

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