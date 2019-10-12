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Усик представил крутой промо-ролик перед боем с Уизерспуном

12 октября, 17:20

Александр готовится к бою в супертяжах

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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В ночь с субботы на воскресенье Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. 12 октября в Чикаго, наш боксер выйдет на ринг против Чазза Уизерспуна. Усик – Уизерспун трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

Перед поединком Александр представил очень крутой промо-ролик у себя в Instagram.

INSTAGRAM

На видео боксер демонстрирует все свои пояса и намекает, на то, что хочет заработать еще один.

Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

Ранее Усик и Уизерспун уже прошли все официальные мероприятия, в частности дуэль взглядов и процедуру взвешивания.Усик перед дебютом в супертяжах оказался легче Уизерспуна на 12 кг.

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, дескать, британец готов боксировать с ним одной рукой. "Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – заявил Александр.

Читайте также:Нокауты соперника Усика: смотрите, как Чазз "вырубает" своих визави и как "отключают" его

Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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