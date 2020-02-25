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Усик превратился в "бандита из 90-х": реакция соцсетей на "мафиозный" имидж боксера

25 февраля, 21:58

Украинского супертяжа, отрастившего бороду, сравнивают с Доном Корлеоне

Александр Усик сменил имидж – теперь он у него "бандитский". Олимпийский чемпион-2012, после выигрыша всех титулов в крузервейте начинающий свою карьеру в супертяжах, удивил своей внешностью на одной из тусовок в Киеве. Фото с новым Усиком у себя в Instagram разместил его кум – Василий Ломаченко.

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Александр Усик, чей бой с Дереком Чисорой из-за проблем украинца с локтем сместился на конец мая, появился на светском мероприятии в столице Украины в стильном костюме с зализанными назад волосами. При этом Усик еще и отпустил бороду.

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Пользователи соцсетей новому "луку" Александра посвятили уйму комментариев:

В тренде
Официально: Артем Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга
  • Солидные дядьки
  • Телохранители
  • Усик поднабрал
  • Александр прям на мафиози похож
  • Ага, из 90-х
  • Гангстер
  • Дон Усик Корлеоне

А еще один фолловер боксеров обратил внимание на валяющиеся у них под ногами обертки, задав вопрос: "Пацаны , кто втихаря точил конфеты?"

Смотрите, как тренируется Усик

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Как мы писали ранее, Усика в Киеве остановила полиция. В качестве причины полицейский назвал то, что у спортсмена – Lexus, и такие автомобили довольно часто угоняют.

Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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