Усик "пролетает": Фьюри не включил украинского боксера в список своих ближайших соперников

Чемпион мира по версии WBC собирается еще раз побить Деонтея Уайлдера

Неординарный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри разговорился. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC выступил в прямом эфире в соцсетях, где известил публику о своих ближайших планах. Сообщалось, что Уайлдер получит самые крупные отступные, если отдаст Фьюри.

"Цыганский король" не собирается уклоняться от третьего поединка с бывшим чемпионом WBC – американцем Деонтеем Уайлдером и в своем самоуверенном стиле заявил:

"У нас в планах реванш с Уайлдером. Затем у нас могут быть два поединка с Джошуа. Хорошо, один, но затем, очевидно, когда я бью его, он захочет реванш. У Уайлдера есть пункт о реванше. СМИ сообщили, что он готов отойти в сторону за за 10 миллионов долларов. Но я бы не заплатил ему даже два миллиона отступных. Лучше я опять устрою ему избиение и сниму его скальп в третий раз. Надеюсь, бой пройдет в конце года. А затем, в 2021-м, состоится крупнейшая битва в истории бокса между двумя непобедимыми британскими тяжеловесами – мной и Джошуа за все золото мира".

Также Фьюри озвучил имена нескольких боксеров, с которыми может сойтись позже. Украинского претендента Александра Усика в нем нет:

"Мне 31 год, я в хорошей форме, в отличном настроении, тренируюсь три или четыре раза в день. Есть много других боксеров, которых я бы мог побить: Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс. Еще Эфе Аджагба, большой нигерийский олимпиец, есть Тони Йока, олимпийский чемпион из Франции".

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