Усик против Чисоры: названа новая дата боя украинца против скандального британца

Ранее говорили о второй половине июля. Теперь же поединок сдвинулся на конец августа

Промоутер Эдди Хирн объявил новый ориентировочный срок для проведения перенесенного из-за коронавируса боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Ранее представитель украинского боксера Александр Красюк утверждал, что Усик и Чисора могут подраться в июле. Однако, по словам Хирна, сейчас этот поединок, который изначально должен был пройти в Лондоне в мае, планируется уже на более позднюю дату.

Эдди Хирн заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. Об этом сообщает издание Ringpolska.

Что касается места боя, то недавно глава компании Matchroom уже объявил, что долгожданное противостояние пройдет за пределами Великобритании.

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Александр Усик и Дерек Чисора / Фото: Reuters

"Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны обращаются к нам с предложениями. Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего успешного выступления в Саудовской Аравии они убедились, что бои не обязательно должны проходить в США", – говорит Эдди Хирн

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Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна в октябре прошлого года. Тогда как скандальный Дерек Чисора, в свое время плюнувший во Владимира Кличко и залепивший пощечину его брату Виталию, в конце прошлого года нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

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