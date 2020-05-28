Усик против Чисоры: названа новая дата боя украинца против скандального британца

Промоутер Эдди Хирн объявил новый ориентировочный срок для проведения перенесенного из-за коронавируса боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Ранее представитель украинского боксера Александр Красюк утверждал, что Усик и Чисора могут подраться в июле. Однако, по словам Хирна, сейчас этот поединок, который изначально должен был пройти в Лондоне в мае, планируется уже на более позднюю дату.
Эдди Хирн заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. Об этом сообщает издание Ringpolska.
Что касается места боя, то недавно глава компании Matchroom уже объявил, что долгожданное противостояние пройдет за пределами Великобритании.
"Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны обращаются к нам с предложениями. Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего успешного выступления в Саудовской Аравии они убедились, что бои не обязательно должны проходить в США", – говорит Эдди Хирн
Читайте также: Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал "под гипнозом"
Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна в октябре прошлого года. Тогда как скандальный Дерек Чисора, в свое время плюнувший во Владимира Кличко и залепивший пощечину его брату Виталию, в конце прошлого года нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк