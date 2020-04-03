Усик против Чисоры: украинский боксер назвал новое время боя, смещенного из коронавируса

Украинский боксер Александр Усик пролил свет на то, когда может состояться его поединок со скандальным британцем Дереком Чисорой. Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса бой Усик – Чисора перенесен с 23 мая на неопределенный срок. Теперь Усик дал понять, по крайней мере, в каком месяце стоит ждать их с Дереком противостояния.
"Поединок перенесен на июль, но точной даты пока нет, – рассказал Усик во время прямого эфира в своем Instagram. – Мы продолжаем тренироваться и готовиться. Продолжается карантин, но так бывает. Не отчаиваемся, продолжаем трудиться"
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При этом Усик отметил, что в карантине, связанном с коронавирусом, видит и положительные моменты. "Можно наконец-то прочитать какую-то книгу, например. Давайте трудиться. Кто-то наконец-то поставит рекорды по отжиманиям, у кого-то наконец-то появятся кубики", – говорит Усик.
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