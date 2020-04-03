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Усик против Чисоры: украинский боксер назвал новое время боя, смещенного из коронавируса

3 апреля, 15:06

Богдан Юрков

Александр не прекращает подготовку к поединку с Дереком. Говорит - их поединок должен пройти в июле

Украинский боксер Александр Усик пролил свет на то, когда может состояться его поединок со скандальным британцем Дереком Чисорой. Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса бой Усик – Чисора перенесен с 23 мая на неопределенный срок. Теперь Усик дал понять, по крайней мере, в каком месяце стоит ждать их с Дереком противостояния.

"Поединок перенесен на июль, но точной даты пока нет, – рассказал Усик во время прямого эфира в своем Instagram. – Мы продолжаем тренироваться и готовиться. Продолжается карантин, но так бывает. Не отчаиваемся, продолжаем трудиться"

Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Reuters

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При этом Усик отметил, что в карантине, связанном с коронавирусом, видит и положительные моменты. "Можно наконец-то прочитать какую-то книгу, например. Давайте трудиться. Кто-то наконец-то поставит рекорды по отжиманиям, у кого-то наконец-то появятся кубики", – говорит Усик.

Смотрите, как на тренировке Усик упражняется с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Championat.ru

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