Усик против декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили"

Украинский боксер Александр Усик в эфире Yuotube-канала "Эхо Киева" рассказал о своем отношении к россиянам. Ранее Усик поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом: "Они нас спасают с поцарапанными от масок лицами". Хотя ранее боксер подшучивал над опасным вирусом и говорил, что сам заразился "хеппивирусом".

"У меня очень много знакомых, друзей есть в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются, а мы друг друга хаем, обзываем. Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что мне кажется, что можно песню под это придумать. А то, что происходит, – это просто жестянка, страшная жестянка. Пройдет большое количество времени, дай Бог его пройдет мало, мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли такое допустить?" И такое будет", – сказал Усик.

Также украинец выступил против декоммунизации в Украине. Боксер считает, что не нужно этого делать, потому что Советского Союза у нас нет.

"Для того, чтобы улицы называть новыми именами, нужно строить города и делать там новые улицы. А не переименовывать старые. Переименование улицы – это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется какая-либо улица. Им главное, чтобы был хлебушек. В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба А те люди, которые хотят проводить декоммунизацию, пускай возьмут мыло, веревку и повесятся. Потому что они тоже родились в Советском Союзе. Они сделают декоммунизацию себя", – добавил Усик.

Кстати, недавно Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

Усик дает советы по борьбе с коронавирусом:

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Советы Усика, как побороть вирусы Видео: Instagram

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