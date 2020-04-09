Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик против декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили"

9 апреля, 19:00

Александр Трикиша

Украински боксер высказал свое мнение по поводу отношений между Украиной и Россией

Украинский боксер Александр Усик в эфире Yuotube-канала "Эхо Киева" рассказал о своем отношении к россиянам. Ранее Усик поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом: "Они нас спасают с поцарапанными от масок лицами". Хотя ранее боксер подшучивал над опасным вирусом и говорил, что сам заразился "хеппивирусом".

"У меня очень много знакомых, друзей есть в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются, а мы друг друга хаем, обзываем. Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что мне кажется, что можно песню под это придумать.

А то, что происходит, – это просто жестянка, страшная жестянка. Пройдет большое количество времени, дай Бог его пройдет мало, мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли такое допустить?" И такое будет", – сказал Усик.

Также украинец выступил против декоммунизации в Украине. Боксер считает, что не нужно этого делать, потому что Советского Союза у нас нет.

"Для того, чтобы улицы называть новыми именами, нужно строить города и делать там новые улицы. А не переименовывать старые. Переименование улицы – это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется какая-либо улица. Им главное, чтобы был хлебушек.

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

А те люди, которые хотят проводить декоммунизацию, пускай возьмут мыло, веревку и повесятся. Потому что они тоже родились в Советском Союзе. Они сделают декоммунизацию себя", – добавил Усик.

Кстати, недавно Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

Усик дает советы по борьбе с коронавирусом:

Реклама

Советы Усика, как побороть вирусы Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксер Александр Усик декоммунизация

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца
Проклятый бой: коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинцаБокс
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – круче
Ломаченко против Мейвезера: известный супертяж сказал, кто из них – кручеБокс
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной
Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом ВселеннойБокс
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо Лопеса
Соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса: признание Теофимо ЛопесаБокс
Трагедия в семье известного боксера: вслед за отцом от коронавируса умерла бабушка
Трагедия в семье известного боксера: вслед за отцом от коронавируса умерла бабушкаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...