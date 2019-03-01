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Усик против Джошуа: экс-тренер Кличко оценил шансы на "украинскую месть"

Сегодня, 14:12

"Соперники не замечают его ударов", – Александра Усика сравнили с Мохаммедом Али

Александр Усик и Али Башир
Александр Усик и Али Башир.
Усик против Джошуа: экс-тренер Кличко оценил шансы на "украинскую месть" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/921/5cc/5c79215cc70e7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/921/5cc/5c79215cc70e7.png Бокс "Соперники не замечают его ударов", - Александра Усика сравнили с Мохаммедом Али

Известный тренер Джеймс Али Башир, работавший в свое время с Александром Усиком и Владимиром Кличко, оценил шансы Усика в супертяжелом весе.

"Уверен, что Усик будет чемпионом мира в хевивейте, – цитирует Башира Boxing TV. - Если не абсолютным, то какой-то титул точно он возьмет. Каковы его шансы против Энтони Джошуа? У него отличные шансы против всех тяжеловесов и Джошуа – не исключение. Поймите, Усик – уникален. Он очень техничен и силен ментально. Он также тренируется с особым усердием, хорошо держит удар и отлично бьет. Так что у меня нет причин думать, что он не будет чемпионом мира в супертяжелом весе. Сила удара? Я думаю, что эта характеристика переоценена. Мохаммед Али никогда не был большим панчером, но за его спиной масса нокаутов. Можно и вымотать противника, а затем послать в нокаут. Да, это классно, если у боксера есть мощный удар, но и без него можно достичь успеха. Удары Усика резки и соперники их не замечают. Но в случае если Усик будет бить недостаточно сильно как для хевивейта, он будет сполна компенсировать это своим мастерством".

Напомним, именно поражение от Джошуа подтолкнуло к завершению карьеры Владимира Кличко. Но после перехода Усика в супертяжи вполне возможна "украинская месть". Но немного позже. Пока все идет к тому, что следующим соперником Усика будет россиянин Поветкин. 

Как заявил промоутер Эдди Хирн о бое Усик – Поветкин: "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки".

Также сообщалось, что "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки".

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Тег бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа, Али Башир

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Сегодня|Спорт

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