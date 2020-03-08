Усик против Джошуа: промоутер назвал дату и все условия для проведения мега-боя

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал условия, при которых в конце 2020 года может состояться поединок Джошуа против украинца Александра Усика.

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Эдди Хирн заявил, что в случае, если к концу года не удастся организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, то после июньского боя с Кубратом Пулевым, Джошуа сразится с победителем майского противостояния Александр Усик – Дерек Чисора.

"Усик – претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то, в случае победы над Пулевым, в декабре он подерется с Усиком или Чисорой, – заявил промоутер Эдди Хирн. – Бой Александра с Дереком – это не финальный элиминатор, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно забираешь этот статус"

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Ранее мы писали, что стала известна дата и место боя Усик – Чисора. После некоторых проблем украинца с локтем, его поединок с британцем решили поставить на 23 мая. Он пройдет на 20-тысячной арене O2 в Лондоне.

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Видео: Instagram

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