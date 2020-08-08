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Усик против Джошуа: промоутер назвал новые сроки супербоя

8 августа, 20:21

Олег Люлька Олег Люлька

Большое украинско-британское противостояние в ринге сдвигается с весны на лето следующего года

Британский промоутер Эдди Хирн назвал новые сроки для боя своего клиента – чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа – против обязательного претендента на пояс WBO украинца Александра Усика. Ранее Хирн заявлял, что Джошуа и Усик могут подраться следующей весной. Но, судя по новым высказываниями промоутера, это долгожданное противостояние сдвигается уже на лето-2021.

"Энтони собирается боксировать в декабре против обязательного претендента по линии IBF Кубрата Пулева и после этого не выйдет на ринг до июня или июля следующего года. У нас достаточно времени, чтобы вписать в один из тех месяцев обязательную защиту. Джошуа должен провести защиту пояса против Александра Усика, если только Чисора этой осенью не победит украинца", – сказал Эдди Хирн в комментарии Sky Sports

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Усик vs Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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Ранее Усик рассказал, что побеждает Джошуа и Фьюри в своих снах. Между тем аналитики прогнозируют украинцу в этих боях совсем не тот исход, который ему приснился.

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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