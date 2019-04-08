Усик проверит себя на фоне мирового класса, а Ломаченко шокировал американцев

Усик уже весит почти 100 кг и не собирается останавливаться: "Если увижу сладенькое, могу себе позволить"

Александр Усик. Фото: Instagram

Усик проверит себя на фоне мирового класса, а Ломаченко шокировал американцев Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b00/38b/5cab0038bbdbd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b00/38b/5cab0038bbdbd.png 2019-04-08T11:06:04+03:00 Бокс Усик уже весит почти 100 кг и не собирается останавливаться: "Если увижу сладенькое, могу себе позволить"

Обратной дороги в крузервейт для Усика нет. Дебют крымчанина в супертяжах официально назначен на 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, поединок в США покажет DAZN, а в Британии – Sky Sports. Продажа билетов стартует в среду. Соперником Усика станет 38-летний камерунец Карлос Такам, на счету которого 36 боев в профи против 16 у Усика. Правда, украинец непобедим, а у Карлоса пять осечек: в сражениях с такими монстрами, как Джошуа, Чисора, Паркер, Поветкин. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов.

"Будет тяжелый бой, но мне нужно испытать себя на фоне соперника мирового класса", – считает Александр. "Усик всем и все доказал в крузервейте, – говорит Такам. – Рад приветствовать его в новом мире супертяжелого дивизиона. Это будет отличный тест для Александра. Я обещаю. Но у меня достаточно собственных амбиций, и бой с Усиком может мне дать шанс их реализовать".

На взвешивании перед предыдущим боем с Белью в ноябре Усик весил чуть меньше 90 кг. Сейчас достиг 97-98 кг и не планирует продолжать быстрый набор массы: "Сейчас вес в норме. Набрать можно, но это повлияет в худшую сторону. Для грамотного набора требуется год-два. Но я ем все, что захочу. Если увижу сладенькое, могу себе позволить".

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинец. В андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.

Тем временем чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь перед боем с претендентом британцем Энтони Кроллой, который состоится 12 апреля. Напоследок аккерманец отжался на кольцах, шокировав американцев своей координацией. Промоутер украинца Боб Арум отметил, что у него не было шансов отговорить Лому от защиты с Кроллой, которая многим не интересна: "Ломаченко – восточно-европейский парень. Эти ребята не любят отказываться от титулов и стремятся собрать как можно больше регалий. Мы не знаем, откажется ли Майки Гарсия от пояса WBC, либо же он вернется в легкий вес и будет его защищать. Как только узнаем, будем понимать, куда двигаться дальше".

Ранее Василий Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев: "Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком. В США куча примеров, когда ты много всего наговорил, проиграл и об этом все забыли, и никто даже не вспоминает, что ты наговорил".

Что касается Энтони Кроллы, то подписчики британца в Instagram настоятельно советуют ему перед боем с украинцем оформить медицинскую страховку: "После боя она тебе точно пригодится".

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