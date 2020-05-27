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Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал "под гипнозом"

27 мая, 10:46

Олег Люлька

Знаменитый украинский спортсмен дал волю эмоциям, находясь в своем тренировочном зале

Украинский боксер Александр Усик, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы, публично попросил прощения. Правда, сделал это не за какой-то конкретный проступок, а лишь эмоционально подпевая в своем тренажерном зале песне Artik & Asti "Под гипнозом", в которой звучат слова: "Вновь сердце на куски и все горит огнем. Ты меня прости, а я тебя потом".

Александр Усик записал новое видео для своего канала в YouTube. Находясь в спортзале, он сказал, что хочет поставить песню для своих поклонников. "Она мне очень нравится. Там поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье – оно рядом. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья", – сказал Усик, включивший песню французского исполнителя Кристофа Маэ "Il est ou? le Bonheur".

Ну а после этого Усик, в детстве активно занимавшийся танцами и даже исполнивший гопак после победы на Играх-2012, включил песню Artik & Asti "Под гипнозом", и принялся лихо подтанцовывать и подпевать. В этот момент из уст боксера и прозвучало: "Ты меня прости".

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Ранее мы писали, что Сабо проехался по Усику и Ломаченко за участие в российском фильме "Здравствуй, Брат! Христос Воскресе!". "Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством", – заявил знаменитый тренер.

При этом чемпионка мира встала на защиту боксеров. "Да, Усик и Ломаченко не идеальны, но они любят Украину", – утверждает Алина Шатерникова.

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боксер прощение Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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