Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона
В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поставил автограф в паспорте своего болельщика, гражданина Украины. Занятное видео попало в сеть. Усик не хотел расписываться маркером в паспорте, но фанат убедил, что документ просрочен.
"Нельзя", – сказал Усик.
"Это б/у паспорт", – парировал болельщик.
"Как это, б/у?" – недоумевал Усик.
"Он уже просрочен. Потерян. Для автографов", – убедил боксера болельщик.
Отметим, что в сети можно встретить множество предложений о продаже автографов Александра Усика. Например, за карточки с изображением боксера и его росчерком просят от 300 грн. Боксерская перчатка с автографом Усика стоит побольше – 1999 грн. А вот за автограф Александра, в придачу к которому идут росчерки от Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда, хотят 3000 грн.
Как сообщалось ранее, перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело".
Также сообщалось, что Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом.
Между тем боя Усик – Поветкин, похоже, пока не будет: Русский Витязь избегает украинца.
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