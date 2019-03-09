Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона

В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000

Александр Усик. Фото: Александр Яремчук

Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e2d/845/5c7e2d8454939.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e2d/845/5c7e2d8454939.png 2019-03-09T13:22:00+02:00 Бокс В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" - то это уже 3000

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поставил автограф в паспорте своего болельщика, гражданина Украины. Занятное видео попало в сеть. Усик не хотел расписываться маркером в паспорте, но фанат убедил, что документ просрочен.

"Нельзя", – сказал Усик.

"Это б/у паспорт", – парировал болельщик.

"Как это, б/у?" – недоумевал Усик.

"Он уже просрочен. Потерян. Для автографов", – убедил боксера болельщик.

Отметим, что в сети можно встретить множество предложений о продаже автографов Александра Усика. Например, за карточки с изображением боксера и его росчерком просят от 300 грн. Боксерская перчатка с автографом Усика стоит побольше – 1999 грн. А вот за автограф Александра, в придачу к которому идут росчерки от Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда, хотят 3000 грн.

Как сообщалось ранее, перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело".

Также сообщалось, что Усику дают 80 процентов на победу в бою с Такамом.

Между тем боя Усик – Поветкин, похоже, пока не будет: Русский Витязь избегает украинца.

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