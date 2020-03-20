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Усик рассказал, чем займется после завершения своей карьеры в профессиональном боксе

20 марта, 20:10

Богдан Юрков

Украинский супертяж намерен стать абсолютным чемпионом в супертяжах, после чего мы увидим его в новой ипостаси

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, чем он мог бы заниматься по окончании своей боксерской карьеры. Напомним, сейчас 32-летний украинец готовится к своему второму поединку в хэвивейте, дата которого, впрочем, имеет все шансы измениться. Как мы писали ранее, бой Усик – Чисора с 23 мая может быть смещен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

"Пока у меня есть мотивация просыпаться в пять утра и тренироваться, я продолжу заниматься боксом. Вот когда пойму, что не захочу вставать в такое время, то начну думать о завершении карьеры боксера. Может быть, стану актером голливудского кино, – приоткрыл завесу над своими неспортивными мечтами Александр Усик. – Но пока моя цель – стать абсолютом в двух разных весовых категориях"

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Как мы писали ранее, Чисора готов боксировать с Усиком даже без зрителей. "Я согласен на бой за закрытыми дверями в присутствии судей", – отметил будущий соперник украинца по поединку в Лондоне.

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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кино бокс карьера Александр Усик

Источник: Boxing Scene

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