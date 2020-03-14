Усик рассказал, как борется с вирусом, и что для этого надо кушать

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, который во время пресс-конференции в Лондоне с Дереком Чисорой брызгал антисептиком, рассказал, как чувствует себя во время пандемии и какими методами борется с коронавирусом. Ранее мы сообщали, чтоУсик и Чисора провели первую дуэль взглядов: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку.

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"Я чувствую себя великолепно – думаю о поединке с Чисорой, буду к этому готовиться. Кстати, круто, что это все происходит. Мне действительно очень нравится боксировать в Великобритании. Мне вообще нравится боксировать. По поводу вируса: все нормально, мы тренируемся, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни", – заявил Александр в комментарии SecondsOut.

Александр Усик / Фото: Reuters

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Ранее мы сообщали, что Усик высказался о коронавирусе.

"Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что-то произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", – поделился своими мыслями Александр Усик.

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Видео: Instagram

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