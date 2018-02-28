Усик рассказал о проблемах подготовки к финалу WBSS в связи с Великим постом

Сегодня, 18:42

Украинец не хочет много говорить о предстоящем поединке с Гассиевым

Александр Усик. Фото AFP
Александр Усик. Фото AFP

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) рассказал о предстоящем финальном бое World Boxing Super Series против чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева.

"Ничего не скажу, где это все будет. Хочу максимально зашиться, чтобы меня никто не видел и не слышал. Знаете, как начался Великий пост перед Пасхой. Уже неделю он идет. И хотелось бы, раз уж пост по еде не получится держать, то, как говорят многие святые отцы, батюшки и монахи: пост – не то, что ты кладешь еду в рот, а то, что у тебя выходит изо рта. То, что ты где-то болтаешь много. На время подготовки хочу просто попросить у батюшки попущения на еду, а книги, Библию, молитвословы – увеличить чтение этой литературы. И с правильными мыслями готовиться духовно", – сказал Усик.

Напомним, украинец Александр Усик встретится 11 мая в Саудовской Аравии с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В полуфинале Александр Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.

Ранее Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.
бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Источник:

Обозреватель

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