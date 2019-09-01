Усик рассмешил соцсети выходкой после победы Ломаченко: смотреть видео

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Украинский боксер Александр Усик рассмешил соцсети своей выходкой после победы своего друга и кума Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом. Напомним, украинец одержал победу единогласным решением судей и завоевал вакантный титул WBC в легком весе. Теперь он обладатель трех чемпионских поясов: WBA Super, WBO и WBC.

Полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

После боя своими впечатлениями делился промоутер Ломаченко Боб Арум. В это время у него за спиной неожиданно появился Усик и скорчил смешную гримасу, после чего похвастался новым поясом Василия.

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Напомним, сегодня Усик подтвердил, что проведет бой против голландского боксера Тайрона Спонга. Поединок Усик – Спонг состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Это будет дебютный бой в супертяжелом весе. Интересно, что сам Усик не сумел правильно выговорить фамилию будущего соперника, чем рассмешил журналиста.

Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король Ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.

Смотрите одну из недавних тренировок Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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