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Усик со слезами перепел "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0"

Сегодня, 16:56

Украинский боксер взорвал интернет песней о разгроме своей любимой команды в Лиге Европы

Александр Усик
Александр Усик. Фото: K2 Promotions
Усик со слезами перепел "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac2/162/5c6ac216244b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac2/162/5c6ac216244b0.jpg Бокс Украинский боксер взорвал интернет песней о разгроме своей любимой команды в Лиге Европы

Украинский боксер Александр Усик, поддерживавший "Динамо" в матче против "Челси" на "Олимпийском", после разгромного поражения 0:5 перепел под гитару хит группы "Чайф" "Аргентина – Ямайка". Уже со своими словами.

Вот такие стихи написал Усик

Вчера ходил я на футбол

Чтоб поддержать своих ребяток

Увидел пять я в угол свой

Ушел к окну я плакать

Какая боль! Какая боль! 

Челси – Динамо Киев – 5:0

INSTAGRAM (@usykaa)

"Несмотря на ваше вчерашнее поражение, мы все равно остаемся преданны вам, "Динамо" Киев", – подписал видео со своим выступлением Александр Усик, когда-то сам хорошо игравший в футбол. 

Под этим постом на странице Усика в Instagram посыпались комментарии: "Вот это зарядил!", "Артист!", "Этот мужчина не только танцует, а еще и поет", "Видос смешной. Ситуация страшная".

Напомним, после разгромного поражения от "Челси" "Сегодня" проводят опрос болельщиков: чего не хватает "Динамо", лучшие и худшие футболисты.

Как сказал ранее о "Динамо" эксперт Евгений Левченко: "Это наш уровень футбола, помноженный на бесхарактерность и тактические промахи".

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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