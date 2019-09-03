Усик – Спонг: букмекеры обнародовали печальные котировки на первый бой украинца в супертяжах

По прогнозам аналитиков, сопернику Александра из Голландии в октябрьском поединке ничего не светит

Александр Усик / Фото: Instagram

Аналитики букмекерских контор обнародовали котировки на первый поединок Александра Усика в супертяжелом дивизионе. Напомним, сегодня было официально объявлено о бое Усик – Спонг. Противостояние украинца и небитого голландского нокаутера состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Читайте также: Сладкая ложь? Владимир Кличко заявил фанатам, что работает над возвращением в ринг

Реклама

Котировки букмекеров оказались обескураживающими. Они напрочь не видят интриги в предстоящем бое. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга – 16.00, на ничейный исход – 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента, а на поражение украинца или ничью аналитики оставляют всего лишь пять и три процента соответственно. Так что на победе Усика если и можно заработать, то – сущие копейки.

В тренде Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Отметим, что в случае с недавним боем Ломаченко – Кэмпбелл букмекеры тоже предрекали уверенную победу украинцу, но не настолько легкую, как сейчас Усику. Коэффициент на победу Васи составлял всего 1.06, тогда как на успех британского боксера можно сделать ставку с коэффициентом 9.25, а на ничью – 26. Таким образом, шансы Ломаченко на победу оценивали в 87 процентов. В итоге он выиграл у своего британского соперника – правда, не нокаутом, а по очкам.

Смотрите, как Ломаченко встречали после лондонского боя на родине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама