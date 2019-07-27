Усик – Такам: названы новые даты исторического боя украинца

Промоутер сделал заявление относительно сроков и места проведения дебютного поединка Александра в супертяжах

Александр Усик. Фото: AFP

Появилась новая информация относительно того, когда бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет исторический – дебютный для себя поединок в супертяжах. Сопромоутер украинца Эдди Хирн заявил ESPN, что первый бой Усика в новом весе пройдет либо 12, либо 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго. Также промоутер подтвердил, что, вероятнее всего, противником Александра станет француз камерунского происхождения Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), как и планировалось ранее.

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Поэтому, в случае победы в бою с Такамом, Александр может рассчитывать на поединок с победителем реванша Энтони Джошуа - Энди Руис. Кстати, на днях Усик заявил, что ему потребуется четыре боя, чтобы стать королем супертяжелого дивизиона.

Как мы писали ранее, Усика хотели задвинуть на вторые роли. Эдди Хирн утверждал, что украинец может вернуться на ринг 14 сентября. Но для него была уготована роль не совсем по статусу – премьеру Александра в хэвивейте планировали как часть разогрева для боя казахстанца Геннадия Головкина.

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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