Усик теперь – в отложенных: названы сроки для боя-реванша Джошуа – Руис

Промоутер Эдди Хирн, еще в пятницу планировавший поединок Джошуа – Усик, теперь о нем и не заикается

Джошуа был избит Руисом в Нью-Йорке. Фото: AFP

Промоутер Энтони Джошуа и Александра Усика Эдди Хирн, ранее не исключавший проведения поединка между этими двумя боксерами в конце нынешнего года, признал, что теперь это невозможно. Усик для Джошуа отходит на второй план, а на первый выходит матч-реванш с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом-младшим. Напомним, в ночь на воскресенье, 2 июня, Руис техническим нокаутом в седьмом раунде одержал сенсационную победу над Джошуа в Нью-Йорке.

"Джошуа в бою с Руисом был небрежен, – заявил промоутер Эдди Хирн. – В третьем раунде Энтони провел прекрасную комбинацию и полностью контролировал бой, но он был небрежен и не позволял себе восстановиться. Это был не его вечер, но Энтони вернется на все сто процентов. В ноябре или декабре мы организуем реванш в Великобритании. Сегодняшний же вечер принадлежит Руису. Он сотворил историю. Этот бой войдет в историю как что-то большое. У Джошуа львиное сердце, и он вернется сильнее. Теперь, по крайней мере, у нас есть соперник на осень. Мы сразу же активируем опцию реванша".

Как сообщалось ранее, британец Энтони Джошуа, в свое время отправивший на пенсию Владимира Кличко, потерпел первое поражение в своей карьере. "Бог мой!": как выглядело с трибун сенсационное избиение Джошуа толстяком Руисом.

Также сообщалось, что друг Путина не помог: украинец Редкач нокаутировал Александра Великого из США. Уроженец Шостки, считавшийся аутсайдером боя, буквально смел с ринга своего американского визави.

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