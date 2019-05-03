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Усик только второй в списке желанных соперников Джошуа

3 мая, 13:12

Британец планирует встретиться с украинцем после завоевания всех титулов в хэвивейте

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: AFP

Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжелом весе британец Энтони Джошуа признался, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком. Но провести этот бой Джошуа планирует только после потенциальной встречи с Уайлдером. Напомним, что 1 июня Джошуа проведет бой с Энди Руисом, который заменил попавшегося на употреблении допинга Джаррелла Миллера.

"Буду следить за боем Усика с Такамом. Если бы мог воплотить все свои желания, сразился бы с Уайлдером, чтобы объединить титулы, а затем бы встретился и с Усиком. Тогда провели бы бой абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях.

Я очень уважаю Усика и желаю ему успехов. Он из другого теста, чем такие, как Миллер, которые колотят понты направо и налево. Мы разговариваем кулаками в ринге, а не вне его. Добро пожаловать в тяжеловесы", – цитирует британца RingTV.

Ранее мы писали, что чемпионский пояс Александра Усика отдали россиянину. Денис Лебедев без боя стал чемпионом мира по версии WBA.

Напомним, что бой Александра Усика против Карлоса Такама состоится 25 мая в США. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе. Такам же провел 42 боя – 36 побед (28 нокаутом), 5 поражений и 1 ничья. 

Как сообщалось ранее, разогревать публику перед боем Усик – Такам будет еще один украинецВ андеркарте главного боя вечера выступит Олег Малиновский.


Тренировка Усика

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Тег бокс, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа

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isport.ua

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