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Усик стал лучшим иностранным боксером года

28 сентября, 14:16

Британский боксерский контрольный совет оценил успехи украинца

Александр Усик

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Украинский боксер Александр Усик получил награду от Британского боксерского контрольного совета в категории "лучший иностранный боец". Ранее мы писали, что Усик шокировал фанатов впечатляющим видео с тренировки перед боем со Спонгом.

Фото украинца с наградой опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing.

Лучшим британским боксером стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).

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Напомним, что дебют Александра Усика в хэвивейте состоится 12 октября. Его соперником станет Тайрон Спонг. Букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

Усик vs Спонг

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

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Также добавим, что Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Хоть и букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго, но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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