Усик стал лучшим иностранным боксером года

Украинский боксер Александр Усик получил награду от Британского боксерского контрольного совета в категории "лучший иностранный боец". Ранее мы писали, что Усик шокировал фанатов впечатляющим видео с тренировки перед боем со Спонгом.
Фото украинца с наградой опубликовал Instagram-аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing.
Лучшим британским боксером стал средневес Каллум Смит (26-0, 19 КО).
Напомним, что дебют Александра Усика в хэвивейте состоится 12 октября. Его соперником станет Тайрон Спонг. Букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.
Также добавим, что Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Хоть и букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго, но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".
Мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.
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