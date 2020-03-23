Усик усложнил свой трюк с монетами: появилось видео нового фокуса боксера-"циркача"

В этот раз украинский супертяж подбросил и поймал монетки, стоя на шаткой доске

Украинский супертяжеловес Александр Усик, на днях показавший трюк с монетками, усложнил свой фокус. На сей раз боксер подбросил и поймал три монеты, стоя на шаткой доске. Получилось эффектно, ну прям как в цирке! И ловкость рук никуда не делась. И, как видно, на ногах Усик тоже стоит крепко, даже если поверхность под ними шатается.

Отметим, что первым трюк с монетами показал публике Василий Ломаченко. Это произошло еще в 2017 году. Теперь аналогичными приемчиками поднимает настроение себе и своим поклонникам кум Ломаченко – Александр Усик.

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

Напомним, накануне Александр Усик угодил в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

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Александр Усик и Дерек Чисора / Фото: Reuters

В своем следующем поединке Александр Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой 23 мая в Лондоне. Однако и сам украинец, и промоутер Эдди Хирн уже признали, что ситуация с коронавирусом может заставить перенести поединок Усик – Чисора на более поздний срок.

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