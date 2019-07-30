Александр Усик / Фото: Getty Images

Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желании https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA 2019-07-30T11:18:00+03:00 Бокс Планы украинского боксера испортил сенсационный толстяк Энди Руис, отправивший Энтони Джошуа в нокаут

Бывший чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал в своем эгоистическом желании, которому уже не суждено сбыться. По словам Усика, он хотел нанести британскому крушителю Владимира Кличко Энтони Джошуа первое поражение в карьере. Но 1 июня Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису. Теперь Александр Усик хочет повторить результат американо-мексиканского толстяка.

"Я очень благодарен, что меня назначили обязательным претендентом на пояс. Знаю, что это не происходит просто так. Нам нужно ждать боя, я обязательно буду драться, – заявил Sky Sports Александр Усик. - В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа. Но в боксе никогда не знаешь, что произойдет. Затем, проанализировав ситуацию, я решил, что ничего страшного не случилось. У Джошуа в тот вечер были проблемы, а Руис сделал свое дело".

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Отметим, что на днях были названы новые даты для дебютного боя Усика в хэвивейте. Сопромоутер украинца Эдди Хирн заявил, что первый поединок Александра в новом весе пройдет 12 либо 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго. При этом Хирн подтвердил, что, вероятнее всего, противником Усика станет француз камерунского происхождения Карлос Такам, как и планировалось ранее.

Также в Instagram появилось видео, как Усик танцует под рэп за рулем своей дорогой машины. Украинский боксер "вкатывается" в супертяжелый дивизион под песню российской группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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