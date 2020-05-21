Усик в вышиванке, Беленюк просит гермошлем, а Харлан – просто отпад: соцсети звезд спорта – на карантине

Украинские спортсмены надели вишиванки, потеют в тренировочных залах и открывают купальный сезон. От Усика до Белодед, от Харлан до Беленюка – мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни спортивных селебритис страны за минувшие сутки.

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Один из самых эмоциональных боксеров страны Денис Беринчик поздравил украинцев с Днем вышиванки, запостив фото со своим другом-боксером Александром Усиком. Тот на фото – также в украинской национальной сорочке, с зеленой вышивкой. "Вітаю, дорогі друзі!" – подписал кадр на украинском языке Беринчик.

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Просто невероятно идет вышиванка двукратной олимпийской чемпионке Атланты-1996 Лилии Подкопаевой. "Изысканный символ Украины", – говорит гимнастка, показавшая себя-красотку сразу в нескольких вышиванках.

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Чемпионка мира в тройном прыжке и народный депутат Украины Ольга Саладуха вообще продемонстрировала зажигающую смесь – платье-вышиванку и туфли на шпильках. И без того элегантная легкоатлетка в этом одеянии выглядит просто как королева!

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"Мой прикид на сегодня", – написал еще один депутат-спортсмен Жан Беленюк, который предстал в джинсах, вышиванке и пиджаке поверх нее. "Жан, а в День космонавтики вы в гермошлеме не ходили?" – поинтересовался у него один из подписчиков. На что чемпион мира по греко-римской борьбе с юмором ответил: "У меня его просто нет. Если вы мне его подарите, обязуюсь поздравить всех космонавтов! Вообще с детства мечтал о таком шлеме".

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан умудрилась передать колорит 19-го века – в неотразимом вышитом платье саблистка присела на сундуке у окна украинской хаты и принялась шить новое изделие, как когда-то девушки перед свадьбой. С Ольги хоть картины пиши!

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От бронзовой призерки Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой – тоже глаз не оторвать.

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По лицу видно – распирает от гордости. Это уже в национальной сорочке – лучший теннисист Украины Сергей Стаховский.

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Но – не одними вышиванками напомнили о себе сегодня в соцсетях звезды украинского спорта. Вот как энергично тренируется каратистка Анжелика Терлюга.

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Украинская звезда смешанных единоборств Светлана Гоцык выступила в роли тренера – прилегла на лопатки и позволила колотить себя сверху одной из своих учениц. В итоге, Света похвалила подопечную, отметив, что та "заряжалась в каждый удар".

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Ну а чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед в красном купальнике уже открыла купальный сезон!

Дарья Белодед открыла купальный сезон Видео: Instagram

Смотрите, как с попугаем на плече дома тренируется чемпионка мира по синхронному плаванию Елизавета Яхно

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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