Усик вернулся к тренировкам и дерзко поиздевался над боксерской грушей

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

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Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после дебютного поединка в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна. Недавно мы писали, что Усик опередит россиянина Поветкина в очереди на чемпионский бой.

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Видео с тренировки Александра Усика, на котором он мощно избил грушу, было опубликовано на его официальной странице в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

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Добавим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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