Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Усик вернулся к тренировкам и дерзко поиздевался над боксерской грушей

14 ноября, 23:00

Боксер готовится к следующему поединку

Александр Усик настраивается на Джошуа

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировкам после дебютного поединка в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна. Недавно мы писали, что Усик опередит россиянина Поветкина в очереди на чемпионский бой.

INSTAGRAM

Видео с тренировки Александра Усика, на котором он мощно избил грушу, было опубликовано на его официальной странице в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Усик готовится провести титульный бой, уже названа дата и соперник украинца. Боксер супертяжелого веса Дерек Чисора недавно одолел Дэвида Прайса и нацелился на бой с Александром Усиком или Джозефом Паркером. Промоутер Эдди Хирн готов организовать такой поединок.

Читайте также: "Ему еще нужно учиться": толстяк Руис заявил о готовности выяснить отношения с Усиком в ринге

Добавим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Он круче Ломаченко: журнал The Ring назвал лучшего боксера современности
Он круче Ломаченко: журнал The Ring назвал лучшего боксера современностиБокс
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерии
Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерииБокс
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бой
Побитый Кличко болгарин уложил уголовника и хочет убрать Усика с пути за чемпионский бойБокс
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бой
Стал известен гонорар Ломаченко за последний бойБокс
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя Кличко
Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя КличкоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...