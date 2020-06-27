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Усик впечатлил фокусами с гирей: "Это новый победитель "Танцев со звездами"

27 июня, 17:29

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский боксер, потанцевав в тренировочном лагере вокруг увесистой гири, поднял ее одной правой

Украинский супертяж Александр Усик в своем Instagram поделился эффектным видео из тренировочного лагеря. Знаменитый боксер, танцуя, подступился к гире весом 40 килограммов и дважды поднял ее одной правой рукой над головой, после чего с такой тяжелой ношей еще и присел на одно колено. Напомним, ранее в Англии заговорили о завершении карьеры Усика.

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Комментируя видео танцевальных упражнений Александра Усика с гирей, его фолловеры не скупятся на комплименты. Вот некоторые из них:

  • Усяка-крутяка;
  • Тигр;
  • Новый победитель "Танцев со звездами".

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душе. Украинскому боксеру подарили щенка немецкой овчарки по прозвищу Рэй.

Усику подарили щенка по прозвищу Рэй Видео: Instagram

Также мы рассказывали, что после встречи в ринге с Чисорой Усик будет биться с победителем боя Джошуа – Пулев: британский промоутер успокоил украинца.

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танцы боксер гиря Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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