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Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтинг

31 октября, 11:49

Впереди украинца Поветкин, Фьюри, Ортис и Уайт

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Facebook

Украинский супертяж Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди представителей супертяжелого веса. Так высоко по версии Всемирного боксерского совета наш экс-абсолютный чемпион крузервейта поднялся впервые. Напомним, что в Королевском дивизионе Усик дебютировал буквально 12 октября против Чарльза Уизерспуна, и американец отказался выходить на восьмой раунд.

Чемпионом мира по версии WBC сейчас является американец Деонтей Уайлдер, который 14 декабря будет защищать пояса против Луиса Ортиса. Уайлдер и Ортис проведут бой-реванш – они уже встречались в 2018 году, и поединок завершился победой Деонтея техническим нокаутом.

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Полностью топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе выглядит так:

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  1. Диллиан Уайт (Великобритания)
  2. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  3. Луис Ортис (Куба)
  4. Александр Поветкин (Россия)
  5. Александр Усик (Украина)

Что касается следующего поединка Александра, то бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале: промоутер ждет решения украинца.

Смотрите также видео тренировки Александра Усика в США

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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