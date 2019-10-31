Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтинг

Александр Усик / Фото: Facebook

Украинский супертяж Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди представителей супертяжелого веса. Так высоко по версии Всемирного боксерского совета наш экс-абсолютный чемпион крузервейта поднялся впервые. Напомним, что в Королевском дивизионе Усик дебютировал буквально 12 октября против Чарльза Уизерспуна, и американец отказался выходить на восьмой раунд.

Чемпионом мира по версии WBC сейчас является американец Деонтей Уайлдер, который 14 декабря будет защищать пояса против Луиса Ортиса. Уайлдер и Ортис проведут бой-реванш – они уже встречались в 2018 году, и поединок завершился победой Деонтея техническим нокаутом.

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Полностью топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе выглядит так:

Диллиан Уайт (Великобритания) Тайсон Фьюри (Великобритания) Луис Ортис (Куба) Александр Поветкин (Россия) Александр Усик (Украина)

Что касается следующего поединка Александра, то бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале: промоутер ждет решения украинца.

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Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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