Усик впервые вошел в топ-5 супертяжей: WBC представил обновленный рейтинг

Украинский супертяж Александр Усик вошел в топ-5 рейтинга WBС среди представителей супертяжелого веса. Так высоко по версии Всемирного боксерского совета наш экс-абсолютный чемпион крузервейта поднялся впервые. Напомним, что в Королевском дивизионе Усик дебютировал буквально 12 октября против Чарльза Уизерспуна, и американец отказался выходить на восьмой раунд.
Чемпионом мира по версии WBC сейчас является американец Деонтей Уайлдер, который 14 декабря будет защищать пояса против Луиса Ортиса. Уайлдер и Ортис проведут бой-реванш – они уже встречались в 2018 году, и поединок завершился победой Деонтея техническим нокаутом.
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Полностью топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе выглядит так:
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Луис Ортис (Куба)
- Александр Поветкин (Россия)
- Александр Усик (Украина)
Что касается следующего поединка Александра, то бой Усика с Чисорой могут организовать уже в феврале: промоутер ждет решения украинца.
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