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Усик впервые заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса

18 марта, 10:30

Богдан Юрков

Украинский боксер признал, что пандемия может создать проблемы поединку, запланированному на 23 мая

Украинский супертяжеловес Александр Усик впервые заговорил о возможной отмене его боя с Дереком Чисорой из-за распространения коронавируса. Напомним, поединок Усик – Чисора должен состояться в Лондоне 23 мая.

"Я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки. Но в прошлый четверг, вечером, я впервые подумал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы. Впрочем, это только мотивирует меня", – отметил Александр Усик

"Я буду изолирован, работая в своем тренировочном лагере. Как и всегда. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходить в церковь", – добавил Александр Усик, комментируя свой распорядок в условиях распространения коронавируса

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Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса на грани переноса оказался бой Ломаченко – Лопес. Один из самых ожидаемых поединков нынешнего года должен был бы состояться в Нью-Йорке 30 мая. Однако промоутер Боб Арум уже признал, что дело идет к отмене.

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Александр Усик Дерек Чисора коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , Boxing Scene

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