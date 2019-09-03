Усик vs Спонг – официально! Объявление о бое фаны встретили шутками о мужском семени

Появилась реакция соцсетей на сообщение о первом поединке знаменитого украинца в суперяжелом весе

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

Официально! Промоутерская компания Matchroom Boxing сегодня подтвердила, что бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе против небитого голландского нокаутера Тайрона Спонга (14-0, 13 КО). Поединок состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Как мы писали ранее, Усик даже не знает, как правильно звучит фамилия его соперника. "Это Тайрон Спунг, Спанг, я не знаю… Да, Тайрон Спонг", – сказал на камеру украинец после подсказки со стороны. А когда ведущий спросил его, видел ли он ранее его бои, Усик в шутку ушел из кадра.

Тайрон Спонг / Фото: Twitter Реклама

Болельщики на странице Matchroom Boxing уже успели неоднозначно прокомментировать официальное объявление о бое Усик – Спонг.

"С кем Усик дерется? Кто этот парень?"

"Как это с кем... Недавно в интервью Усик назвал его мужским семенем" (Spunk, как ошибочно произнес фамилию своего соперника Усик, переводится с английского как "мужское семя")

"Не спешите с выводами. Спонг был одним из самых крутых панчеров в UFC. Если поймает Усика, исход боя может оказаться непредсказуемым"

Никакой интриги – будет просто урок от Усика, одного из лучших бойцов независимо от весовой категории

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Как мы писали ранее, будущий соперник Усика Спонг брутально нокаутировал оппонента. Голландский боксер может похвастаться убийственным ударом. В своем последнем бою Тайрон одержал уверенную победу над эквадорцем Джейсоном Миндой. Поединок продлился менее двух раундов - во второй трехминутке будущий оппонент Усика зажал соперника в углу и мощными ударами отправил в глубокий нокаут.

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