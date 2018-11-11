Усик взлетел на третье место в рейтинге лучших боксеров мира
Украинец уверенно защитил титулы WBA, WBO, WBC, IBF в первом тяжелом весе
В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик эффектно нокаутировал британца Тони Беллью в Манчестере и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Напомним, что британец выигрывал по очкам у украинца, но в восьмом раунде пропустил мощный удар и очутился на канвасе. Рефери принялся отсчитывать нокдаун, но спустя несколько секунд понял, что Беллью не сможет продолжить поединок. Полное видео боя Александр Усик – Тони Беллью.
Эта победа принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.
Интересно, что Усик обошел в рейтинге еще одного украинца Василия Ломанченко, который опустился на пятую строчку. Напомним, что Ломаченко 8 декабря встретится с Хосе Педрасой в Нью-Йорке.
Топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от весовой категории Boxrec:
1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков
2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
3. Александр Усик (Украина) – 825
4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814
5. Василий Ломаченко (Украина) – 808
6. Луис Нери (Мексика) – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752
8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730
9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682
10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672
Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.
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