Усик взлетел на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик эффектно нокаутировал британца Тони Беллью в Манчестере и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Напомним, что британец выигрывал по очкам у украинца, но в восьмом раунде пропустил мощный удар и очутился на канвасе. Рефери принялся отсчитывать нокдаун, но спустя несколько секунд понял, что Беллью не сможет продолжить поединок. Полное видео боя Александр Усик – Тони Беллью.

Эта победа принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

Интересно, что Усик обошел в рейтинге еще одного украинца Василия Ломанченко, который опустился на пятую строчку. Напомним, что Ломаченко 8 декабря встретится с Хосе Педрасой в Нью-Йорке.

Топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от весовой категории Boxrec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Александр Усик (Украина) – 825

4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

5. Василий Ломаченко (Украина) – 808

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.