"Усик, я выиграл восемь боев кряду!" фармацевт-нокаутер бросил первую угрозу в адрес украинца

38-летний американец обещает показать Усику в Чикаго, что "хэвивейт - это совсем другая игра"

Чазз Уизерспун / Фото: Twitter

Реклама

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун, ставший новым соперником Александра Усика, прокомментировал предстоящий поединок против украинца. Бой состоится 12 октября в Чикаго.

"Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, вот он и узнает узнать, что тут – совсем другая игра. Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит поединок на большой сцене, в котором я отдам все силы ради победы", – заявил 38-летний Уизерспун

Смотрите видео из тренировочного лагеря Усика

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Отметим, что за свою карьеру Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен провел 41 поединок – 3 проиграл, а остальные 38 выиграл, одержав при этом 29 побед нокаутом. Интересно, что в юношеские годы Чазз делал успехи в баскетболе, но в итоге сосредоточился на боксе.

Читайте также: Усика прорвало: "Говорят, Бог дает знак, что мне не нужно идти в супертяжи"

Чемпионские титулы Чазз Уизерспун ни разу в своей карьере не оспаривал. Его самыми серьезными соперниками были Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Что немаловажно, Уизерспун обладает дипломом о высшем образовании в области фармацевтического маркетинга. Это, с одной стороны, настораживает – а не промышляет ли и этот парень, как Тайрон Спонг, какими-то медикаментозными делишками, которые могут помешать ему успешно пройти допинг-тест перед боем с Усиком. С другой стороны, раз Чазз в этом деле – специалист (как ни крути, диплом!), то, по идее, должен хорошенько позаботиться о "чистоте" своих допинг-проб.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Напомним, накануне стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия. Команда украинца начала поиски нового соперника для Александра на ту же дату – 12 октября.

Читайте также: "Нужны молитвы. Срочно!" Жизнь бывшего тренера Усика и Кличко – под угрозой

Так выглядит удар с правой от Чазза Уизерспуна

Однако не успели украинцу подыскать нового соперника, как и бой Усик – Уизерспун оказался под угрозой. Причина – в решении атлетической комиссии штата Пенсильвания относительно американского боксера, которая запрещает ему драться до 20 ноября. Впрочем, судя по официальному анонсу боя Усик – Уизерспун от промоутера Эдди Хирна, организаторам предстоящего вечера бокса в Чикаго удалось эту проблему решить.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама