Усик явился на взвешивание с шарфом "Манчестер Сити" и оказался легче Беллью

Сегодня в Манчестере состоялась традиционная церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов накануне боя между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью. Бой состоится 10 ноября в "Манчестер Арене". На кону поединка будут стоять пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Накануне боя Александр Усик пошутил: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью".

Беллью оказался немного тяжелее Усика. Весы под британцем показали 90,26 кг, вес украинца составил 89,81 кг.

После этого боксеры посмотрели друг другу в глаза. Кстати, Усик появился на публике с шарфом "Манчестер Сити". Как рассказал позже промоутер украинца Александр Красюк, так Усик поддерживает своего друга полузащитника "горожан" Александра Зинченко. Футболист будет воочию наблюдать за поединком с Беллью.

Также промоутер признался, что ожидает в Манчестере несколько тысяч болельщиков из Украины. По состоянию на прошлую пятницу уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены.





В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.

Кстати, во время пресс-конференции свое слово сказал и Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу".



