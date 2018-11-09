Усик явился на взвешивание с шарфом "Манчестер Сити" и оказался легче Беллью

Сегодня, 16:27

Украинский и британский боксеры провели дуэль взглядов накануне завтрашнего боя


Сегодня в Манчестере состоялась традиционная церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов накануне боя между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью. Бой состоится 10 ноября в "Манчестер Арене". На кону поединка будут стоять пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Накануне боя Александр Усик пошутил: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью".

Беллью оказался немного тяжелее Усика. Весы под британцем показали 90,26 кг, вес украинца составил 89,81 кг.

После этого боксеры посмотрели друг другу в глаза. Кстати, Усик появился на публике с шарфом "Манчестер Сити". Как рассказал позже промоутер украинца Александр Красюк, так Усик поддерживает своего друга полузащитника "горожан" Александра Зинченко. Футболист будет воочию наблюдать за поединком с Беллью.

Также промоутер признался, что ожидает в Манчестере несколько тысяч болельщиков из Украины. По состоянию на прошлую пятницу уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены.


В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.

Кстати, во время пресс-конференции свое слово сказал и Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу".
видео, бокс, Александр Усик, Тони Беллью

Вы сейчас просматриваете новость "Усик явился на взвешивание с шарфом "Манчестер Сити" и оказался легче Беллью". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Дмитрий Митрофанов уже в Манчестере. Фото Facebook

Дмитрий Митрофанов: "Чем опасен Белью? Я знаю, что Саша опасен, а вот Белью…"

Сегодня, 15:31

Украинский боксер выступит в андеркарте чемпионского боя в Манчестере

Бокс

Александр Усик. Фото AFP

Я на пути к последнему шагу: Александр Усик сказал, когда завершит карьеру

Сегодня, 12:16

Украинский боксер заявил о своих целях в супертяжелом весе
Загрузка...

Бокс

Усику вручили еще один пояс перед боем с Беллью

Сегодня, 10:28

Украинский боксер будет защищать пять чемпионских титулов в бою с британцем

Бокс

Усик и Беллью. Фото Instagram

Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу"

Вчера, 21:53

Британский боксер готов обменять деньги на чемпионские пояса

Бокс

К Усику не так легко пробиться. Фото Е. Павлова

Украинские фаны встретили Александра Усика в итальянском ресторане

Вчера, 20:34

Болельщики из Закарпатья верят в победу украинца, но сетуют на дороговизну билетов

Бокс

Александр Усик и Тони Беллью на пресс-конференции. Фото Facebook

Александр Усик: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"

Вчера, 17:52

Украинский боксер на сегодняшней пресс-конференции много шутил
Загрузка...