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Усика поставили в очередь: Джошуа рассказал, когда хотел бы встретиться с украинцем

Сегодня, 21:11

Лидер супертяжелого дивизиона назвал возможный поединок с Усиком грандиозным событием для мира бокса

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: AFP

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своих планах на будущее. Британец заявил, что хотел бы провести поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и дебютантом хэвивейта Александром Усиком, первый бой которого в новом весе состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл, штат Мэриленд, против камерунца Карлоса Такама.

"Я поступлю правильно, если проведу бой с Уайлдером. После этого я могу подраться с Усиком, потому что бой абсолютного чемпиона тяжелого веса против абсолютного чемпиона супертяжелого веса будет чем-то грандиозным, – заявил Sky Sports Энтони Джошуа. - Моя задача – стать абсолютным чемпионом. Если я этого не сделаю, так зачем вообще мне заниматься боксом? Я хочу получить пояс WBC. Это – моя цель".

Напомним, лучший боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа должен провести следующий поединок с Джарреллом Миллером 1 июня, однако допинг-тест Миллера показал положительный результат. И бой оказался под угрозой срыва.

Как сообщали "Сегодня", сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа. Первым  о готовности выйти на ринг сообщил американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Вскоре аналогичное сообщение в Twitter оставил 33-летний британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). Еще одним претендентом стал новозеландец, экс-чемпион мира по версии WBO, Джозеф Паркер (25-2, 19 КО).

Ранее друг Александра Усика Василий Ломаченко добыл эффектную победу над соотечественником и тезкой Энтони Джошуа – Энтони Кроллой:


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Тег Александр Усик, Энтони Джошуа

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Источник:

isport.ua

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