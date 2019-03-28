Усику готовят дебют в годовщину скандального боя Мохаммеда Али
Поединок украинца против африканца Такама может состояться в знаковый для мирового бокса день
Сопромоутер чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBC в тяжелом весе Александра Усика Эдди
Хирн заявил, что дебютный бой украинца в супердивизионе с 38-летним камерунцем Карлосом Такамом – дело решенное. Поединок пройдет в США. Но не в ту дату, которая планировалась изначально.
"Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом, – заявил в комментарии BoxingScene Эдди Хирн. – Сейчас мы определяем дату поединка. Собирались организовать этот бой 18 мая, но в этот день дерется Деонтей Уайлдер, а мы бы не хотели пересечения этих двух шоу. Возможные варианты - 17 или 25 мая. Позже всего мы определимся с этим к понедельнику. Как бы то ни было, следующий бой Усика пройдет в супертяжелом весе против Карлоса Такама".
Интересно, что 25 мая – знаковая дата в мире бокса. В этот день в 1965 году состоялся матч-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между 23-летним американцем Мохаммедом Али и его 33-летним соотечественником Сонни Листоном. Легендарный Али, с которым по манере боксирования сравнивают сейчас Усика, выиграл тогда нокаутом в первом раунде. При этом ходили слухи, что Листон специально "слил" тот бой, чтобы его друзья из мафиозного мира смогли заработать на ставках – Сонни в том бою был фаворитом.
Как сообщалось ранее, WBC принял смелое решение о судьбе чемпионского пояса Усика в тяжелом весе.
Также заговорили о возможном бое Усика с боксером, отправившим в нокаут Кличко.
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