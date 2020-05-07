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Усику и Ломаченко дадут гражданство России, "если десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив"

7 мая, 21:07

Елена Павлова

Генеральный секретарь Федерации бокса России возмущен включением боксеров в базу "Миротворца"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев решил выразить свою поддержку украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко. На днях Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России".

"Усик и Ломаченко – достойные люди и спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России, и в Беларуси. Весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек", – заявил Кремлев.

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Усик и Ломаченко предлагают помериться

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Усик и Ломаченко предлагают помериться / Фото: Instagram

"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", – сказал скандальное заявление Кремлев.

Мы также сообщали, что Усик заявил: "Для меня неважно, какой национальности человек и где он живет". Украинский спортсмен призвал ориентироваться на человеческие качества людей, а не национальность.

Ранее Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Кроме того, на днях появилось видео, как тренер Усика Лапин представляет Крым на чемпионате России по боксу. "Без паспорта РФ туда бы не допустили", – заявил другой украинский боксер Иван Редкач и призвал изгнать из страны "тренера-сепаратиста".

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Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

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Россия гражданство боксеры Василий Ломаченко Александр Усик Умар Кремлев

Источник: Спорт-Экспресс

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