Усику на заметку: как Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде

Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первом тяжелом весе, оказался сильнее турка Хизни Алтункая в рейтинговом бою. Встреча в Челябинске завершилась нокаутом в третьем раунде.

Напомним, что Лебедев вышел на ринг впервые с июля прошлого года. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии, объявлен "чемпионом в отпуске", но будет обязан встретиться с победителем турнира – украинцем Александром Усиком.

"До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги. Большой шанс, что бой состоится в течение полугода", – сказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.